"Матч не был легким. В этой игре мы показали свое уважение противнику. Металлист нас утомил, и мы играли на полную, серьезно, дисциплинированно и мотивированно. Если эти факторы совмещаются, то и получается результат. Очень хорошо некоторые игроки проявили себя в сборной, и я хотел этим воспользоваться, например, эмоциями Сикана, который отличился хет-триком за сборную.

Хет-трики Мудрика и Сикана в видеообзоре матча Металлист – Шахтер – 1:6

Также Зубков вышел и хорошо сыграл против Армении, Лассина также забил свой гол, Джурасек тоже отличился после годовой паузы. У нас был миллион моментов, тот же Мудрик отдал три голевые передачи, хоть и не забил свой пенальти, но сегодня принес команде много пользы. Очень хорошо, что у всех нас позитивные эмоции перед путешествием в Мадрид.

Это еще один фактор. Мы поздравили его с дебютом. Надеемся, Назарина принесет много пользы команде, так как у него хорошая квалификация, что он доказывал год за годом в Заре, выступая в Лиге Европы. Надеемся, что он в ближайшем времени вольется в коллектив и воплотит тренерские задумки на поле. Я счастлив, что мы взяли три очка, это придаст нам уверенности и хороших эмоций, но мы уже готовимся к Реалу.

Конечно же, сегодняшняя победа поможет в эмоции. Успешные действия всегда придают уверенности, но мы должны понимать, против кого будем играть, уровень этой команды. Могу вас заверить, что это лучший клуб мира, лучшая организация в мире, хотя Шахтер в плане организации нет так далеко, но все равно преимущество на их стороне, надо признать.

У Реала самый высокий уровень футболистов, так что будем готовиться очень серьезно. Отдадим все силы, чтобы порадовать украинских болельщиков. Будем делать все возможное. И два года назад Шахтер уже доказывал, что даже у топов можно забирать очки и придерживаться своего плана. Могу точно сказать, что мы будем биться с первой до последней минуты", – приводит слова Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Шахтер забил 6 голов Металлисту и вернулся на вершину УПЛ – хет-трик Сикана, у Мудрика три ассиста и промах с пенальти