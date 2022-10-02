"Матч не був легким. У цій грі ми продемонстрували свою повагу супернику. Металіст нас втомив, і ми грали на повну, серйозно, дисципліновано та мотивовано. Якщо ці фактори поєднуються, то й виходить результат. Чудово деякі гравці виявили себе в збірній, і я хотів цим скористатися, наприклад, емоціями Сікана, який відзначився хет-триком за збірну.

Хет-трики Мудрика та Сікана у відеоогляді матчу Металіст – Шахтар – 1:6

Також Зубков вийшов і добре зіграв проти Вірменії, Лассіна також забив свій гол, Джурасек теж відзначився після річної паузи. Ми мали мільйон моментів, той-таки Мудрик віддав три гольові передачі, хоч і не забив свій пенальті, але сьогодні забезпечив команді багато користі. Чудово, що в усіх нас позитивні емоції перед подорожжю до Мадрида.

Дебют Назарини? Це ще один фактор. Ми привітали його з дебютом. Сподіваємось, Назарина забезпечить багато користі команді, адже в нього гарна кваліфікація, що він доводив щороку в Зорі, виступаючи в Лізі Європи. Сподіваємося, що він найближчим часом увіллється до колективу і втілить тренерські задуми на полі. Я щасливий, що ми взяли три очки, це надасть нам упевненості й гарних емоцій, однак ми вже готуємось до Реала.

У якому настрої команда вирушить на матч проти Реала? Звісно, сьогоднішня перемога допоможе в емоції. Успішні дії завжди надають упевненості, але ми повинні розуміти, проти кого гратимемо, рівень цієї команди. Можу вас запевнити, що це найкращий клуб світу, найкраща організація у світі, хоча Шахтар у плані організації не надто далеко, проте однаково перевага на їхньому боці, треба визнати.

У Реала найвищий рівень футболістів, тож готуватимемося дуже серйозно. Віддамо всі сили, аби потішити українських уболівальників. Робитимемо все можливе. І два роки тому Шахтар уже доводив, що навіть у топів можна забирати очки й дотримуватися свого плану. Можу точно сказати, що ми битимемося від першої до останньої хвилини", – наводить слова Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар забив 6 голів Металісту й повернувся на вершину УПЛ – хет-трик Сікана, у Мудрика три асисти і промах з пенальті