Журналіст Ігор Бурбас поділився інсайдом щодо того, де Металіст 1925 проводитиме домашні матчі у цьому сезоні.

"Металіст 1925 у другій частині сезону, швидше за все, буде вимушений зʼїхати зі стадіону Лівий берег. І це навіть не рішення самого клубу, а одностороннє наполегливе прохання власника столичної арени Миколи Лавренка. За чутками його чомусь не влаштовує якість газону саме після матчів харківʼян.

Скрипник поставив крапку в чутках про перехід Гармаша у Металіст 1925

Тож Металіст 1925 зараз в пошуках нової домівки. Перший матч другого кола за календарем у нього домашній – із Динамо. Але з того, що я чув, то за домовленістю сторін проведуть його на стадіоні ім. Лобановського. Тобто по факту вдома гратиме Динамо", – написав Бурбас у своєму Telegram-каналі.

Зауважимо, що Металіст 1925 вимушено виїхав із рідного Харкова та проводив домашні поєдинки на стадіоні Лівий берег у Києві у першому колі УПЛ.

У Шахтарі не дали закінчити розпочате, у Греції – зв'язали руки: топ-менеджер підійматиме клуб розчарованих українців