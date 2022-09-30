Колос подходил к поединку с Металлистом 1925 в статусе неожиданного лидера чемпионата. Харьковчане же на старте сезона чередуют успешные матчи с провальными, а в предыдущем туре они вообще потерпели разгром от СК Днепра-1. В таких условиях букмекеры считали ковалевцев фаворитами противостояния.

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Впрочем, первый тайм завершился тотальным фиаско подопечных Ярослава Вишняка. Уже на 9-й минуте они получили пенальти в свои ворота – это Ориховский сфолил против Мартынюка. Сам пострадавший точным ударом с "отметки" вывел Металлист 1925 вперед. 0:1 Еще через две минуты Ременяк мог удвоить преимущество "желто-синих", ворвавшись на линию штрафной и мощно пробив. Волынец парировал.

Колос попытался перехватить инициативу в середине тайма. Это принесло успех – в одной из атак Мякушко выводил Болбата один на один с голкипером, а Капинус решился на фол последней надежды. Арбитр Юрий Иванов без колебаний показал хавбеку Металлиста 1925 красную карточку. Ориховский же мог дополнительно наказать харьковчан классным выстрелом со стандарта под перекладину, однако Мозиль выполнил красивый сейв.

Впрочем, оставшись в большинстве, ковалевцы ничего интересного не создали. Подопечные же Валерия Кривенцова еще и умудрились второй гол забить: Борячук при подаче с углового попытался выполнить скидку, мяч срикошетил от головы Милько и полетел на дальнюю штангу, а Русин вколотил сферу в ворота с метра – 2:0! Этот момент, по сути, стал последним в первом тайме.

В раздевалке Ярослав Вишняк решился на радикальный шаг. Тренер ковалевцев провел тройную замену – вместо Золотова, Исаенко и Черноморца вышли Зозуля, Попов и Емец. Это помогло. Колос захватил контроль над игрой и начал создавать хорошие моменты, однако реализация критически хромала.

Удар Безбородько с края штрафной и лонгшот Ориховского точными не были, а вот выстрел Безбородько на 58-й минуте метров с 14-ти выглядел опасно (харьковчан выручил рикошет от Шершня). На 64-й Мозиль вытащил классный выстрел Мякушко под перекладину. На 72-й Мякушко снова мог забивать, бахнув метров с 16-ти с отскока – впрочем, мяч прошел рядом с правой стойкой! Еще один его удар с острого угла успели накрыть.

В завершающей части встречи Колос устал, перестав создавать острые эпизоды. Металлист 1925 довольно уверенно довел матч до неожиданной победы, набрав 8 очков и поднявшись на шестую позицию в турнирной таблице. Ковалевцы потерпели первое за 10 поединков УПЛ поражение, оставшись с 10 зачетными баллами и потеряв лидерство в чемпионате из-за худшей разницы голов. Шахтер выскочил на вершину.

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