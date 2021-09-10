Форвард Илья Зубков перешел в Металлист 1925, сообщает официальный сайт харьковской команды.

Металлист 1925 – Динамо: Кривенцов дал амбициозное обещание перед матчем с киевлянами

Условия и сроки контракта не разглашаются. Известно лишь, что в команде Валерия Кривенцова 23-летний футболист будет выступать под номером 19.

К слову, Зубков – воспитанник Динамо. За киевскую команду в чемпионатах ДЮФЛУ провел 36 матчей, в которых забил 8 мячей. Выступал также за Динамо-2, чешские Бешенов, Селье и Белло, Богемианс Б и австрийский Капфенберг. Последним его клубом был перволиговый Альянс из Липовой Долины, за который он в прошлом сезоне провел 26 матчей и забил 3 гола.

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