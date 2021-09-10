"Я неоднократно говорил, что у нас есть своя структура игры, от которой мы постараемся не отходить даже в игре с чемпионом страны. Есть моменты тактического перестроения, мы моделируем эти ситуации на тренировках. Но я все равно хочу, чтобы наша команда всегда играла с позиции силы, насколько это позволяет соперник.

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Конечно, на игру с чемпионом страны настраивать команду даже не надо. Думаю, у наших игроков и так будет супермотивация – показать себя на фоне такого соперника", – приводит слова Кривенцова официальный сайт телеканалов Футбол.

К слову, матч Металлист 1925 – Динамо состоится уже завтра, 11 сентября, на ОСК Металлист. Начало встречи в 17:00.

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