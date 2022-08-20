Форвард Андрей Чирук продолжит карьеру в Металлисте 1925, сообщает официальный сайт "желто-синих".

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21-летний нападающий подписал с командой Валерия Кривенцова контракт сроком на 1 год с возможностью продления еще на сезон. Игрок будет выступать под 79-м номером.

Напомним, Чирук – воспитанник Вереса. В чемпионатах ДЮФЛУ играл за Металлист и Шахтер (в 52 матчах забил 19 голов). На профессиональном уровне выступал за юношескую и молодежную команды Шахтера, в 50 встречах отличился 9 забитыми мячами. Сыграл 1 матч в Юношеской лиге УЕФА. С лета 2021 года находился без команды.

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