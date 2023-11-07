Харьковский клуб официально объявил о досрочном разрыве контракта с 19-летним полузащитником Вадимом Сологубом.

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Металлист 1925 очень прямолинейно объяснил приговор, что не совсем характерно для профессионального футбола. "Причиной такого решения руководства клуба стали систематические проявления неуважения к клубу со стороны игрока и пренебрежение тренировочным процессом", – говорится в заявлении.

Добавим, что Сологуб присоединился к харьковчанам в марте этого года на правах свободного агента. Свой единственный официальный матч полузащитник сыграл еще 8 мая, выйдя на 8 минут против Зари.

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