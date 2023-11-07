Металіст 1925 вирішив не церемонитися з молодим гравцем, який нехтує загальною дисципліною.

Харківський клуб офіційно оголосив про достроковий розрив контракту з 19-річним півзахисником Вадимом Сологубом.

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Металіст 1925 дуже прямолінійно пояснив вирок, що не зовсім характерно для професіонального футболу. "Причиною такого рішення керівництва клубу, стали систематичні прояви неповаги до клубу з боку гравця та нехтування тренувальним процесом", – йдеться у заяві.

Додамо, що Сологуб приєднався до харків'ян у березні цього року на правах вільного агента. Свій єдиний офіційний матч півзахисник зіграв ще 8 травня, вийшовши на 8 хвилин проти Зорі.

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