Харьковчане попрощались с одним из топ-менеджеров, который выводил клуб в элиту.

Металлист 1925 на своем сайте объявил о прекращении сотрудничества с генеральным директором Ярославом Вдовенко.

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Решение было принято на общем собрании клуба по согласию сторон. К слову, ранее, объясняя причины ухода, Вдовенко отметил, что с приходом новых владельцев в харьковском клубе изменилась философия.

Напомним, Вдовенко занял свою должность в сентябре 2020-го года, когда клуб выступал в Первой лиге. Сейчас Металлист 1925 уже третий сезон находится в элите украинского футбола.

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