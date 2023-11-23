Харків'яни попрощались з одним з топ-менеджерів, який виводив клуб в еліту.

Металіст 1925 на своєму сайті оголосив про припинення співпраці з генеральним директором Ярославом Вдовенком.

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Рішення було ухвалено на загальних зборах клубу за згодою сторін. До слова, раніше, пояснюючи причини відходу, Вдовенко зазначив, що з приходом нових власників у харківському клубі змінилася філософія.

Нагадаємо, Вдовенком обійняв свою посаду у вересні 2020-го року, коли клуб виступав у Першій лізі. Нині Металіст 1925 вже третій сезон перебуває в еліті українського футболу.

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