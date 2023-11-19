Генеральный директор Металлиста 1925 Ярослав Вдовенко больше не будет работать с "желто-синими".

"С понедельника я не буду работать в Металлисте 1925. В клубе сменился владелец и мне пришло время уходить.

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Я сам решил попрощаться. Решение назрело уже давно. С предыдущими владельцами у меня все было хорошо, а с новыми – изменилась философия клуба. Поэтому я ушел", – сказал Вдовенко в комментарии Українському футболу.

Напомним, новым владельцем Металлиста 1925 стал Владимир Носов, основатель и СЕО криптобиржи WhiteBIT.

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