Харьковчане в рамках подготовки ко второй части сезона провели спарринг с польским Пястом. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч.

Металлист 1925 – Пяст – 0:2

Голы: Крикун, 21, Хейли, 106

Металлист 1925 (1 и 2 тайм): Сидоренко, Жичиков, Безуглый, Червак, Фарина, Габелок (к), Ари Моура, игрок на просмотре, Юрченко, Борячук, Овусу.

Металлист 1925 (3 и 4 тайм): Проценко, Обинайя, Ткачук, Курило, Фарина (игрок на просмотре 90, игрок на просмотре 105), Вачиберадзе, Русин, Панченко, Дмитренко, Юсов, Бычек.

Шахтер за четыре тайма не сумел забить Марибору – Невертон интереснее Кевина, современные эксперименты с Коноплей

Поединок между Металлистом 1925 и польским Пястом прошел по непривычному формату – четыре тайма по 30 минут. В первом из них поляки повели в счете. Крикун получил мяч на левом краю штрафной, сместился в центр, прорвавшись мимо двух защитников, и пробил точно в дальний угол.

А в последнем из таймов Хейтли удвоил преимущество Пяста Гливице хитрым ударом со штрафного, установив окончательный счет в игре.