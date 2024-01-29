Харків'яни у рамках підготовки до другої частини сезону провела спаринг з польським П'ястом. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Товариський матч.

Металіст 1925 – П'яст – 0:2

Голи: Крикун, 21, Хейлі, 106

Металіст 1925 (1 та 2 тайм): Сидоренко, Жичиков, Безуглий, Червак, Фарина, Габелок (к), Арі Моура, гравець на перегляді, Юрченко, Борячук, Овусу.



Металіст 1925 (3 та 4 тайм): Проценко, Обінайя, Ткачук, Курило, Фарина (гравець на перегляді 90, гравець на перегляді 105), Вачіберадзе, Русин, Панченко, Дмитренко, Юсов, Бичек.

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Поєдинок між Металістом 1925 та польським П'ястом пройшов за незвичним форматом – чотири тайми по 30 хвилин. У першому з них поляки повели в рахунку. Крикун отримав м'яч на лівому краю штрафного, змістився в центр, прорвавшись повз двох захисників, та пробив точно у дальній кут.

А в останньому з таймів Хейтлі подвоїв перевагу П'яста Глівіце хитрим ударом зі штрафного, встановивши остаточний рахунок у грі.