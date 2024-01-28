Шахтер расписал нулевую ничью с Марибором на сборах в Турции. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Контрольный матч

Шахтер – Марибор – 0:0

Шахтер, 1-2 таймы: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо – Бондаренко, Криськив – Зубков, Судаков, Кевин – Сикан

Шахтер, 3-4 таймы: Твардовский – Гочолеишвили, Лемкин, Ракицкий, Азаров – Цуканов, Назарина, Очеретько – Швед, Эгиналдо, Невертон.

Шахтер готовится к плей-офф Лиги Европы. Первый матч с Марселем уже в середине февраля, поэтому "горняки" активнее проводят спарринги, чем другие украинские клубы. Команда Марино Пушича обыграла Пюник и Лех, а сегодня провела длиннющий матч против Марибора. Четыре тайма по 30 минут – первые два отыграла номинальная основа, на остальные два вышли резервисты.

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Основа завершила с нулями на табло. Шахтер тотально владел инициативой, разыгрывал затяжные комбинации, но моменты почти не создавал. Можно припомнить только два удара Сикана, с которыми справился голкипер. Даниил бил после подачи Кевина и скидки Конопли, а затем открылся под хороший разрезной пас Судакова. Удары по воротам Ризныка были неострыми и часто блокировались.

Несмотря на нехватку голевых моментов, футбол Шахтера не выглядел пресным. Можно было заметить несколько интересных замыслов. К примеру, во время начала атак Педриньо оставался в тройке с центрбеками, а Конопля шел в опорную зону. Когда же атака продвигалась на чужую половину, Ефим открывался между линиями на позиции инсайда, а ширину на правом фланге делал Зубков.

После потерь Шахтер сразу включал контрпрессинг и отбирал мяч. Кевин показал себя в предыдущих спаррингах, но сегодня был отрезан от команды. Его пытались найти дальними передачами, однако это приводило к потерям. Матвиенко и Бондарь явно получили задачу искать форвардов прямыми забросами, и именно это эпизодами ускоряло игру.

На третий-четвертый таймы вышли игроки ротации. Шахтер действовал уже немного проще: рывки фулбеков, диагонали Ракицкого, дриблинг вингеров, нацеленность на дальние удары. Швед пытался завершать атаки, но без особого успеха. Цуканов мог отличиться в третьем матче подряд, когда приложился к мячу после хитрых действий Азарова слева.

Ближе всех к голу был Эгиналдо, которого тоже на ударную позицию вывел Азаров. Бразилец бахнул с линии штрафной – мяч обстучал обе штанги и прокатился по линии ворот. В конце матча очень активным был фланг Азарова и Невертона. Невертон круто подыграл Эгиналдо, однако тот с острого угла не сумел поразить ворота.

У Марибора вышел знаменитый Иличич, игравший за Аталанту вместе с Малиновским, но словенцы ничего не создавали у ворот Твардовского. Поединок так и завершился нулевой ничьей, хотя Шахтер явно был ближе к голу.