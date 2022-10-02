"Желто-синие" решили поддержать своих коллег после сокрушительного поражения от "горняков".

"Хотим поздравить Металлист с дебютным матчем против гранда. Сами знаем, что против Шахтера играть не просто.

Хет-трики Мудрика и Сикана в видеообзоре матча Металлист – Шахтер – 1:6

Не огорчайтесь, у вас все впереди. Во благо Харькова и всего харьковского футбола", – написала пресс-служба "желто-синих" на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, в матче 5-го тура УПЛ Шахтер разгромил Металлист со счетом 6:1 (хет-триком отличился Даниил Сикан). Металлист 1925 также уже успел провести свой поединок первого круга против "горняков" – в 1-м туре подопечные Валерия Кривенцова отобрали очки у Йовичевича и Ко, расписав безголевую ничью.

Шахтер забил 6 голов Металлисту и вернулся на вершину УПЛ – хет-трик Сикана, у Мудрика три ассиста и промах с пенальти