"Жовто-сині" вирішили підтримати своїх співмістян після нищівної поразки від "гірників".

"Хочемо привітати Металіст з дебютним матчем проти гранда. Самі знаємо, що проти Шахтаря грати не просто.

Хет-трики Мудрика та Сікана у відеоогляді матчу Металіст – Шахтар – 1:6

Не засмучуйтеся, у вас все попереду. На благо Харкова і всього харківського футболу", – написала прес-служба "жовто-синіх" на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, у матчі 5-го туру УПЛ Шахтар розтрощив Металіст з рахунком 6:1 (хет-триком відзначився Данило Сікан). Металіст 1925 також вже встиг провести свій поєдинок першого кола проти "гірників" – у 1-му турі підопічні Валерія Кривенцова відібрали очки у Йовічевіча і Ко, розписавши безгольову нічию.

Шахтар забив 6 голів Металісту й повернувся на вершину УПЛ – хет-трик Сікана, у Мудрика три асисти і промах з пенальті