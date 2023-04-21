Харьковскому клубу придется заплатить несколько десятков тысяч гривен за поведение тренера Эдмара.

На заседании КДК УАФ, состоявшемся 20 апреля, было назначено наказание для 42-летнего бразильского специалиста (0:0), сообщает официальный сайт УАФ.

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Эдмар был удален на экваторе второго тайма матча 21 тура УПЛ против Александрии (0:0) за эмоции, а после поединка тоже имел конфликт с арбитрами. За это Металлист 1925 обязали уплатить обязательный денежный взнос в размере 50 тысяч гривен.

Напомним, во время военного положения деньги, полученные в качестве взносов клубов по решениям Контрольно-дисциплинарного и Апелляционного комитетов УАФ, перечисляются на платформу United24.

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