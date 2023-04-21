Металлист 1925 получил штраф за действия Эдмара
Харьковскому клубу придется заплатить несколько десятков тысяч гривен за поведение тренера Эдмара.
На заседании КДК УАФ, состоявшемся 20 апреля, было назначено наказание для 42-летнего бразильского специалиста (0:0), сообщает официальный сайт УАФ.
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Эдмар был удален на экваторе второго тайма матча 21 тура УПЛ против Александрии (0:0) за эмоции, а после поединка тоже имел конфликт с арбитрами. За это Металлист 1925 обязали уплатить обязательный денежный взнос в размере 50 тысяч гривен.
Напомним, во время военного положения деньги, полученные в качестве взносов клубов по решениям Контрольно-дисциплинарного и Апелляционного комитетов УАФ, перечисляются на платформу United24.
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