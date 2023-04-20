КДК УАФ принял решение относительно инцидента между наставником Кривбасса Юрием Вернидубом и судьей Денисом Шурманом в игре 21 тура УПЛ против Миная.

Клуб из Кривого Рога отделался лишь денежным штрафом за неподобающее поведение официальных лиц клуба во время матча против Миная, сообщает официальный сайт УАФ.

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Тогда наставник команды Юрий Вернидуб жестко наехал на арбитра встречи и не мог успокоиться и на послематчевой пресс-конференции. Кривбасс заплатит 75 тысяч гривен за повторное неподобающее поведение тренера – подобное случалось в матче 1-го тура.

К слову, поединок завершился минимальной победой Миная (1:0) благодаря голу Вишневского в дебюте встречи.

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