Харківському клубу доведеться сплатити кілька десятків тисяч гривень за поведінку тренера Едмара.

На засіданні КДК УАФ, яке відбулось 20 квітня, було призначено покарання для 42-річного бразильського фахівця (0:0), повідомляє офіційний сайт асоціації.

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Едмар був вилучений на екваторі другого тайму матчу 21 туру УПЛ проти Олександрії (0:0) за емоції, а після поєдинку теж мав конфлікт з арбітрами. За це Металіст 1925 зобов'язали сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, під час воєнного стану гроші, отримані як внески клубів за рішеннями Контрольно-дисциплінарного та Апеляційного комітетів УАФ, перераховуються на платформу United24.

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