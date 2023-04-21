Металіст 1925 отримав штраф за дії Едмара
Харківському клубу доведеться сплатити кілька десятків тисяч гривень за поведінку тренера Едмара.
На засіданні КДК УАФ, яке відбулось 20 квітня, було призначено покарання для 42-річного бразильського фахівця (0:0), повідомляє офіційний сайт асоціації.
Кривбас отримав покарання за конфлікт Вернидуба з арбітром
Едмар був вилучений на екваторі другого тайму матчу 21 туру УПЛ проти Олександрії (0:0) за емоції, а після поєдинку теж мав конфлікт з арбітрами. За це Металіст 1925 зобов'язали сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 50 тисяч гривень.
Нагадаємо, під час воєнного стану гроші, отримані як внески клубів за рішеннями Контрольно-дисциплінарного та Апеляційного комітетів УАФ, перераховуються на платформу United24.
Вилучення Едмара і шоста нічия Ротаня – Олександрія не зуміла перемогти Металіст 1925