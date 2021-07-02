Харьковский коллектив перед первым сезоном УПЛ в своей истории проводит чистку. Уже ушли несколько футболистов.

Металлист 1925 прекратил сотрудничество с полузащитниками Ярославом Ямполем, Виталием Кольцовым и вратарем Денисом Дьяковым, сообщает пресс-служба клуба.

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Ямполь провел в коллективе два с половиной года, сыграв 42 матча (11 голов и 6 ассистов). Кольцов играл за Металлист 1925 последние два сезона, за которые успел поиграть в 56 поединках (4 мяча и 2 результативных передачи). А вот Дьяков одевает футболку харьковчан с момента создания клуба, за пять лет он защищал ворота 41 раз.

Заметим, что Виталий Кольцов уже даже имеет новое место трудоустройства. Наставник СКА-Хабаровск в мае анонсировал трансфер хавбека в Россию. Виталий является воспитанником Шахтера, но за основную команду так и не сыграл. Также в активе игрока выступления за Александрию, Мариуполь и Олимпик.

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