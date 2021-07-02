Металіст 1925 припинив співпрацю з півзахисниками Ярославом Ямполем, Віталієм Кольцовим та воротарем Денисом Дьяковим, інформує прес-служба клубу.

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Ямполь провів у колективі два з половиною роки, взявши участь у 42 матчах (11 голів та 6 асистів). Кольцов грав за Металіст 1925 останні два сезони, за які встиг пограти у 56 поєдинках (4 м'ячі та 2 результативні передачі). А от Дьяков одягає футболку харків'ян з моменту створення клубу, за п'ять років він захищав ворота 41 раз.

Зауважимо, що Кольцов вже навіть має нове місце працевлаштування. Наставник СКА-Хабаровськ у травні анонсував трансфер хавбека в Росію. Віталій є вихованцем Шахтаря, але за основну команду так і не зіграв. Також в активі гравця виступи за Олександрію, Маріуполь та Олімпік.

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