"Официальных данных никаких нет. Связались с представителями Металлиста 1925. Там, если сказать корректно, несколько шокированы и удивлены.

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Откуда могут расти ноги у всего этого, мне сложно сказать. Не исключаю, что такие инфоповоды создаются специально, чтобы внести дисбаланс в общую ситуацию вокруг УПЛ. Других вариантов я не вижу", – цитирует Дикого FootBoom.

Напомним, оба харьковских клуба по итогам сезона 2020/21 завоевали право повышения в классе. Металлист 1925 занял в турнирной таблице Первой лиги третье место и вышел в УПЛ, в то время как Металл выиграл группу Б Второй лиги и получил право выступать в Первой лиге.

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