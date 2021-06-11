Харьковский клуб решил проявить свою гражданскую позицию не только на словах.

Металлист 1925 года в знак солидарности сыграет с нанесенными на форму надписями "Слава Украине" и "Героям слава", сообщает официальный сайт харьковчан.

Исполком УАФ единогласно утвердил официальные символы сборной Украины – борьба с УЕФА продолжается

Подопечные Валерия Кривенцова выйдут на заключительный поединок сезона против ВПК-Агро в футболках со "скандальным" слоганом.

Напомним, из-за запроса России УЕФА обязал Украину убрать надпись "Героям слава", а вот карту с украинским Крымом и слоган "Слава Украине" разрешили оставить. В УАФ решили пойти дальше и на экстренном заседании исполкома единогласно утвердили футбольные символы сборной (большой герб в виде карты Украины с Тризубом в центре), а также официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Евро-2020: УЕФА обязал Украину убрать с новой формы слоган "Героям слава!"