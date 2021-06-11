"Только что Исполком УАФ единогласно – 45 членов "за" – поддержал мое предложение и утвердил футбольные символы Украины.

Павелко предложил утвердить лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" официальными футбольными символами Украины

Теперь, вместе с малым гербом УАФ в виде Тризуба с надписью "Ukraine", на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных сможет использоваться большой герб – карта Украины с Тризубом в центре.

Также Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!", которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков в родной стране, и по всему миру. На всех матчах наших сборных! Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев, из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и имеем честь оберегать его и наполнять новой силой единения! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением! Слава Украине! ГЕРОЯМ СЛАВА!" – написал Павелко на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, из-за запроса России УЕФА обязал Украину убрать надпись "Героям слава", а вот карту с украинским Крымом и слоган "Слава Украине" разрешили оставить.

Евро-2020: УЕФА обязал Украину убрать с новой формы слоган "Героям слава!"