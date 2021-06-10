Российский футбольный союз обратился в УЕФА с запросом по анализу формы сборной Украины на Евро-2020, сообщает Чемпионат.

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Отмечается, что карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признает соответствующие границы государства. Слоган "Слава Украине" останется на форме, поскольку рассматривается как неполитический, а вот "Героям слава!" в сочетании с первым имеет политический подтекст.

Напомним, 6 июня состоялась презентация новой экипировки "сине-желтых". Это спровоцировало лавину критики со стороны России, в частности, из-за надписи "Слава Украине!" и "Героям слава", а также контуры границ Украины с Крымом, Донецкой и Луганской областями. По мнению представителей страны-агрессора, наша форма "выражает политическую позицию".

Обновление. УАФ в комментарии Tribuna.com подтвердила, что УЕФА действительно обязал убрать надпись с футболки сборной Украины.

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