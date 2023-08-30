"Мова про припинення існування поки не йде. Є невеликі проблеми, які ми зараз вирішуємо. Бізнес власників клубу двічі постраждав через ракетні обстріли, і саме ці проблеми вирішуються. Власники клубу зараз працюють над питанням, щоб якось переформуватись та перемкнути фінансові потоки, щоб були фінанси не тільки для того, щоб виживати, а щоб ще й підтримувати команду.

Металіст 1925 близький до зникнення через російські ракетні атаки – генеральний інвестор припинив фінансування

Чи залишиться команда в УПЛ у поточному сезоні? Таке питання зараз не стоїть і не ставилося на жодному рівні. Навіщо тоді ми виходили у Прем'єр-лігу? Команда продовжить грати, Металіст 1925 зараз тренується у звичному режимі. Питання, яке зараз вирішується, не стосується футболістів, цим займаються інвестори. Вони закривають фінансові питання як можуть, можливо, не в повному обсязі, як це було, коли ми виходили із Першої ліги в УПЛ. Тоді також були певні фінансові проблеми, які нам створювали наші колеги-конкуренти по місту, але ми їх подолали.

Тренерський штаб Едмар-Голодюк та всі гравці Металіста 1925 залишаються у команді. Щодо бюджету... Буде ухвалено рішення: або трохи урізати його, або залучити інвесторів, щоб нам допомогли. Коли ми грали у Першій лізі, то самі не могли впоратись із завданням виходу в УПЛ, тому підключали бізнесові і дружні зв'язки, аби команда витримала навантаження.

Заборгованості по зарплаті немає. Ми влітку проходили ліцензування УПЛ і вся заборгованість була погашена в повному обсязі. Я маю на увазі заборгованість, яка виникла під час війни, коли в команді нікого не було – з лютого по квітень. Тут питань немає, можна перевірити у відповідних органах. Металіст 1925 не припиняє своє існування і продовжує готуватись до наступних матчів у штатному режимі", – сказав Вдовенко у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, після 5-ти турів Металіст 1925 у турнірній таблиці УПЛ йде дев'ятим, набравши 6 очок (і має гру в запасі).

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