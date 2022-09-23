Харьковчане решили обеспечить игровой практикой своего голкипера и хавбека. Правда, в команде низшего дивизиона.

Представители Металлиста 1925 – вратарь Максим Коваленко и полузащитник Антоний Эмере – продолжат карьеру в Горняк-Спорте, сообщает пресс-служба "желто-синих".

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Их соглашения с командой из Горишних Плавней будут действовать до конца первой половины нынешнего сезона.

Напомним, 20-летний Коваленко имеет в своем активе 3 матча в составе главной команды Металлиста 1925 в Первой лиге и даже успел дебютировать в УПЛ, где провел один матч в прошлом сезоне.

20-летний Эмере играл в составе юношеской команды харьковчан, где был настоящим лидером и ее лучшим бомбардиром. В 18 матчах прошлогоднего юношеского первенства забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

К слову, Горняк-Спорт после 4-х туров идет в турнирной таблице группы Б Первой лиги предпоследним, имея в своем активе 1 очко и две игры в запасе.

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