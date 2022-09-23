Харків'яни вирішили забезпечити ігровою практикою свого голкіпера та хавбека. Правда, у команді нижчого дивізіону.

Представники Металіста 1925 – воротар Максим Коваленко та півзахисник Антоній Емере – продовжать кар'єру у Гірник-Спорті, повідомляє прес-служба "жовто-синіх".

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Їхні угоди з командою з Горішніх Плавнів діятимуть до кінця першої половини нинішнього сезону.

Нагадаємо, 20-річний Коваленко має у своєму активі 3 матчі у складі головної команди Металіста 1925 у Першій лізі та навіть встиг дебютувати в УПЛ, де провів один матч минулого сезону.

20-річний Емере грав у складі юнацької команди харків'ян, де був справжній лідером та її найкращим бомбардиром. У 18-ти матчах минулорічної юнацької першості забив 9 голів і віддав 5 результативних передач.

До слова, Гірник-Спорт після 4-х турів йде у турнірній таблиці групи Б Першої ліги передостаннім, маючи у своєму активі 1 очко і дві гри у запасі.

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