Первая лига, 4-й тур

Группа А

Диназ – Карпати – 1:2

Голы: Кос, 34 – Дуць, 64, 72

Группа Б

Кремень – Горняк-Спорт – 7:0

Голы: Фальковский, 35, Азизов, 42, Глоба, 45+1, 50, Галоян, 57, Галата, 74 (п.), Пигарев, 85

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В группе А Карпаты приехали в гости к Диназу. Хозяева могли забивать уже на 2-й минуте – Богунов пробил по центу прямо в голкипера. Впоследствии Корешков пытался застать врасплох Лёпку дальним ударом. Львовяне тяжело входили в игру и первый опасный момент создали лишь на 15-й минуте, когда после навеса с углового Дуць головой пробил мимо ворот. Вскоре Игорю второй раз не удался удар после очередного стандарта. В середине тайма Ичанский с углового замкнул над перекладиной. В ответ навес со стандарта от "львов" пришелся в руки киперу.

Очередной штрафной в ворота Карпат завершился голом: защитник переправил удар на угловой, а Кос после навеса головой вколотил сферу в сетку. Диназ мог удваивать, но Ичанский с перспективного штрафного попал в стенку. Страсти разворачивались все сильнее и с тренерской скамьи Карпат все чаще было слышно: "Спокойно, спокойно, мы сейчас забьем, сейчас забьем". Однако сравнять до перерыва так и не удалось.

После отдыха подопечные Андрея Тлумака взялись за дело с двойной энергией, но мяч упорно не лез в сетку. На 64-й минуте Приймак среагировал на пас от Кожанова на ход, опередил защитников и пробил мимо голкипера. Вскоре после навеса с углового на дальнюю штангу Дуц практически запихнул сферу за линию ворот, выведя "львов" вперед. Чачуа в конце матча пробил впритирку со штангой, а Лень попал во вратаря. Победа принесла Карпатам 12 очков и подняла на первую ступеньку группы А, Диназ с 2 пунктами шестой.

В матче группы Б Кремень принимал Горняк-Спорт. Хозяева устроили настоящее побоище аутсайдеру соревнований. Команда из Горишних Плавней смогла продержаться 35 минут, после чего поплыла. За 10 минут до завершения первого тайма Кремень трижды поразил ворота соперника (Фальковский с лету замкнул прострел из района одиннадцатиметровой отметки, Азизов со стандарта закрутил в девятку, а Глоба забросил за воротник голкиперу).

После перерыва автор третьего гола прорвался левым флангом, ворвался в штрафную и прошил вратаря. Через 7 минут Галоян забил пятый мяч. В середине второй сорокапятиминутки Галата с пенальти наказал Горняк-Спорт за грубый фол, а в конце матча вышедший на замену Пигарев поставил жирную точку в поединке. Победа подняла Кремень на второе место группы Б (7 очков), Горняк-Спорт с 1 пунктом предпоследний, но имеет две игры в запасе.

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