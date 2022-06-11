Металлист 1925 начнет подготовку к сезону 2022/23 четвертого июля, сообщает официальный сайт команды.

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Харьковчане местом своей дислокации выбрали село Счастливое в Киевской области. Там подопечные Валерия Кривенцова также будут и тренироваться. Предварительно домашние матчи нового сезона "желто-синие" планируют проводить на одном из столичных стадионов. Пока этот вопрос на стадии решения.

Что касается кадрового вопроса, то, по словам Исполнительного директора клуба Андрея Неделина, тренерский штаб и почти все футболисты остаются в команде.

Напомним, по итогам прошлого сезона Металлист 1925 занял в турнирной таблице УПЛ десятую строчку.

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