Металлист 1925 определился с местом проведения матчей УПЛ
Харьковский клуб выбрал локацию вблизи столицы.
Металлист 1925 начнет подготовку к сезону 2022/23 четвертого июля, сообщает официальный сайт команды.
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Харьковчане местом своей дислокации выбрали село Счастливое в Киевской области. Там подопечные Валерия Кривенцова также будут и тренироваться. Предварительно домашние матчи нового сезона "желто-синие" планируют проводить на одном из столичных стадионов. Пока этот вопрос на стадии решения.
Что касается кадрового вопроса, то, по словам Исполнительного директора клуба Андрея Неделина, тренерский штаб и почти все футболисты остаются в команде.
Напомним, по итогам прошлого сезона Металлист 1925 занял в турнирной таблице УПЛ десятую строчку.
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