Черноморец катастрофически стартовал в элите чемпионата, потерпев разгромы от Десны и СК Днепр-1, поэтому в выездном поединке против Металлиста 1925 одесситам необходимо было набирать очки любой ценой. Харьковчане же дебютировали в УПЛ с победы над Рухом и достойного поражения от Колоса, а в матче против "моряков" подопечные Валерия Кривенцова имели особую мотивацию – в четырех личных встречах они ни разу не обыграли Черноморец и даже не забили в его ворота ни одного гола .

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Старт игры оказался равным, но Металлист 1925 значительно превосходил в обострении. Уже на 3-й минуте хозяева могли открыть счет в результате выхода Голодюка на левый угол вратарской, однако Кадири, который и привез этот момент, спас гостей. На 14-й выручил уже голкипер Варакута, который перевел опасную подачу Батюшина над перекладиной . Черноморец старался отвечать контрвыпадами, но гол на 17-й минуте оказался полной неожиданностью.

Этот гол может претендовать на статус лучшего в первой половине сезона. Бугай в центре штрафной принял подачу от Михайленко, поставил корпус и пробил с разворота, упав и попав в защитника – казалось бы, момент упущен. Впрочем, Владислав уже лежа на газоне неожиданно пробил через себя, попав в левый нижний угол. 0:1! Болельщики были шокированы, однако уже через пять минут ситуацию выровняли обрезка Кадири и чрезвычайно точный выстрел Батюшина метров с 23-х под ближнюю штангу. 1:1!

Во второй половине тайма матч выглядел ровно, но теперь уже Черноморец лучше обострял. Так, на 31-й минуте Кадири пробил с правого края штрафной после подачи с углового – Сидоренко спас Металлист 1925. На 38-й мог забивать Авагимян, который с правого фланга вошел в штрафную и выстрелил мимо ближней штанги. В конце концов, на 43-й минуте одесситы добились своего: Михайленко исполнил разрезную передачу на Бугая, а Владислав с близкой дистанции нанес удар в дальний угол – 1:2! На перерыв команды ушли с преимуществом "моряков".

В начале второго тайма оба коллектива ловили друг друга на контратаках и зарабатывали стандарты. Были и моменты: гости могли забить третий раз на 52-й минуте в результате навеса Билошевского на дальнюю штангу, где Авагимян пытался замкнуть – Сидоренко не позволил. Металлист 1925 имел возможность сравнить на 58-й благодаря выстрела Батюшина со штрафного, но Юрий попал в штангу! На 63-й же Крыськив выстрелил с острого угла, а Варакута парировал прямо на Фабинью. Быть бы голу, если бы бразилец не направил мяч выше ворот!

Черноморец удерживал победный счет, однако уже через две минуты после момента Крыськива игра перевернулась. На 64-й минуте Металлист 1925 таки сравнял счет: Фабинью легко переиграл защитника на правом краю штрафной и прострелил, а Голодюк спокойно замкнул в пустые – 2:2! На 65-й же Фабинью снова вошел на правый край и снова прострелил – Дубко блокировал, но мяч от его ноги залетел в ворота. 3:2! Дубко оформил второй автогол в двух подряд матчах.

Одесситы на 69-й минуте получили возможность отыграться, но Билошевский, ворвавшись в штрафную, закрутил мяч мимо дальнего угла ворот Сидоренко. К сожалению, этот момент стал для Черноморца последним в основное время, если не вспоминать об ударе Кадири со штрафного в небо.

Металлист 1925 уверенно владел иницициативой и несколько раз убегал в контратаки, но до обострения дело также не доходило. На последних секундах харьковчане могли расплатиться за это, ведь Михайленко замкнул навес с углового метров с восьми – к счастью для хозяев, Сидоренко поймал мяч.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал феерическую победу Металлиста 1925.

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