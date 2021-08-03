Харьковский коллектив не прекращает работу на трансферном рынке после выхода в УПЛ. Все шансы стать новичком имеет Марлисон.

Бразильский форвард Фигейренсе вскоре усилит Металлист 1925, утверждает Footboom. Он должен заменить травмированного лидера Виталия Пономаря, который выбыл на длительный срок.

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О трансфере Марлисона должны объявить официально на днях. 23-летний нападающий начинал свою карьеру в бразильском Жоинвиле, а потом играл за Понте Прету, Парану и Боа. До Фигейренсе бразилец присоединился лишь месяц назад.

Интересно, что Марлисон еще не провел ни одного матча в элите на родине – он выступал лишь в Серии В и С.

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