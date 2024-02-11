Металлист на официальном сайте сообщил о завершении сотрудничества с Абдуллой Абдуллаевым, Игорем Ногейрой и Леонардо Казаесом.

Металлист 1925 завершает трансфер экс-игрока Шахтера – он официально расторг контракт с европейским клубом

Абдуллаев появился в составе харьковчан в феврале 2023 года, и с тех пор провел за основную команду 11 матчей (1 ассист). Ногейра и Казаес присоединились к Металлисту 1925 в 2022 году – 8 и 1 поединок за основную команду соответственно (без результативных действий).

К слову, Металлист 1925 завершил первый круг на 12 месте, набрав 15 очков за 17 сыгранных туров.

Металлист 1925 разгромил команду украинца из Англии, Верес одолел одного из лидеров азиатского первенства: спарринги