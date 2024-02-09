Атромитос на официальном сайте сообщил о разрыве контракта с Имерековым по обоюдному согласию.

Металлист 1925 хочет вернуть экс-защитника Шахтера из Европы – ранее украинский легионер уже играл у Скрипника

"Футболист попросил об отъезде из Греции из-за личных и семейных обстоятельств, связанных с военной ситуацией в его родной стране, что заставило его вернуться в Украину. Наша команда, с уважением относясь к этому деликатному вопросу, приняла его желание и желает ему удачи на следующем этапе его карьеры", – говорится в сообщении.

По информации ТаТоТаке, уже завтра Имереков должен присоединиться к Металлисту 1925 на сборах в Испании. Ожидается, что защитник подпишет контракт на 2 года.

Напомним, Имереков – воспитанник Шахтера, за который и дебютировал на профессиональном уровне. В Украине также выступал за запорожский Металлург, Александрию, Десну и Зарю. За рубежом, кроме греческого Атромитоса, играл за белорусские Белшину и Торпедо-БелАЗ, кипрский Эрмис. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

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