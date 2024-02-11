Металіст на офіційному сайті повідомив про завершення співпраці з Абдуллою Абдуллаєвим, Ігорем Ногейрою та Леонардо Казаєсом.

Металіст 1925 завершує трансфер екс-гравця Шахтаря – він офіційно розірвав контракт з європейським клубом

Абдуллаєв з'явився у складі харків'ян в лютому 2023 року, і з того часу провів за основну команду 11 матчів (1 асист). Ногейра та Казаєс приєднались до Металіста 1925 у 2022 році – 8 та 1 поєдинок за основну команду відповідно (без результативних дій).

До слова, Металіст 1925 завершив перше коло на 12 місці, набравши 15 очок за 17 зіграних турів.

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