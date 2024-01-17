Металлист 1925 подписал контракт с Владленом Юрченко, сообщает официальный сайт клуба.

Лидер Ворсклы официально покинул полтавский клуб – воспитанника Шахтера сватают в команду экс-тренера Бундеслиги

Соглашение рассчитано до конца 2025 года. Полузащитник присоединился к харьковскому клубу на правах свободного агента и будет выступать под 80-м номером.

Напомним, Юрченко – воспитанник Шахтера. В Украине успел поиграть за Мариуполь, Зарю, Десну и Ворсклу. За рубежом выступал за немецкий Байер, датский Вайле и латвийскую Ригу. В Ворскле находился с лета 2022 года (суммарно провел за команду 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 2 ассистами). Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

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