Полузащитник Мурило Соуза продолжит карьеру во Львове, сообщает официальный сайт "сине-золотых львов".

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О сроках соглашения и условиях не сообщается, однако Transfermarkt указывает, что 26-летний футболист пришел свободным агентом и подписал контракт до конца сезона. За новую команду хавбек будет выступать под номером 7.

К слову, Соуза – воспитанник Крузейро. Успел поиграть за молодежку Интернасьонала и вторую команду лиссабонского Спортинга, бразильские Ривер-ПИ, Лагарта и АБЦ, Хеттен из Саудовской Аравии. Крайним клубом Соузы был Аль-Будайя, который идет в турнирной таблице чемпионата Бахрейна последним.

Напомним, перед стартом второй части сезона УПЛ команда Олега Дулуба занимает в турнирной таблице последнюю строчку, имея в своем активе лишь 9 очков.

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