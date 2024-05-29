В последнем туре группового этапа Атлетико Минейро разгромил Каракас 4:0. Эта победа позволила команде выйти в плей-офф Кубка Либертадорес с первого места. Лучшим игроком матча стал Педриньо, который забил два гола и отдал передачу, когда Халк забивал четвертый гол. Сложно сказать, ассист ли это, но сам факт.

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Как и факт, что для Педриньо это лучший матч после его возвращения в Бразилию, которое произошло после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины. Более того, это его первые голы, до того было только несколько ассистов.

Бразилец как раз вовремя набрал форму. В феврале он продлил контракт с Шахтером до 2029 года и уже в июле должен прибыть в расположение украинской команды. Напомним, "горняки" подписали Педриньо летом 2018 года, заплатив за него 18 миллионов евро.