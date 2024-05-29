Эпицентр и Верес в первом матче плей-офф за УПЛ победителя не определили. Отчет читайте на "Футбол 24".

Большинство журналистов и экспертов не оставляло шансов представителям Первой лиги в переходных матчах. Слишком уж ярко проявили себя аутсайдеры УПЛ в текущем сезоне – и слишком слабо выглядели составы у их оппонентов. Относительно Вереса существовала максимальная уверенность в сохранении прописки.

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Поначалу ровенчане подтверждали ожидания. В первые 15 минут подопечные Олега Шандрука могли забивать дважды. На 4-й Шастал замыкал кросс Смияна, пробив мимо левого верхнего угла. Еще через 10 минут Дмитрий воспользовался обрезкой Мороза и выстрелил с линии полукруга – над перекладиной! На 25-й же было подозрение относительно игры рукой после подачи Дахновского, но арбитры ничего не свистнули.

Эпицентру было непросто, однако обреченными подопечные Сергея Нагорняка не выглядели. А на 27-й минуте произошел неожиданный поворот – Беженар отобрал мяч у Дахновского прямо перед штрафной Вереса, а Мороз подхватил сферу и нанес удар. Рикошетом от Вовченко "круглый" ушел в противоход Когуту – 1:0! Подольчане вышли вперед.

Еще через пять минут Стень прорвался на дриблинге в штрафную, где потерял мяч. Тот отскочил к Кравчуку, однако его выстрел с близкого расстояния потянул Когут! На 42-й же Стень замыкал катбек от Беженара, но с удобной позиции в штрафной Сергей бахнул по воробьям.

Отдыхать футболисты отправились при минимальном преимуществе Эпицентра. В начале второго тайма подопечные Сергея Нагорняка продолжали атаковать, что едва не завершилось вторым голом – это Кристин пробил с дистанции над перекладиной. К сожалению для фанов из Каменца-Подольского, этот момент стал последним для Эпицентра, хотя в целом команда играла неплохо до самого конца.

Вересу было тяжело, однако команда смогла спастись. Во-первых, Эпицентр еще до 60-й минуты явно "подсел" физически. Во-вторых, палочкой-выручалочкой для ривненчан стали стандарты. Уже на 66-й минуте "народный клуб" мог отыграться в результате стандарта, однако замыкание Банады один из защитников вынес из пустых ворот.

На 80-й же подача с углового завершилось голом Гайдучика. 1:1 На 80-х минутах Николай еще дважды мог забивать головой, но один из его ударов взял голкипер, а другой прошел над каркасом. А чего-то более интересного у подопечных Олега Шандрука и не было ...

В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью. Теперь все решится в ответном матче, который проведут 2 июня в Ровно.

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