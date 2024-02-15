Украинский защитник Максим Имереков продолжит карьеру в Металлисте 1925, сообщает официальный сайт харьковского клуба.

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33-летний защитник подписал с командой Виктора Скрипника, под руководством которого в свое время выступал в Заре, контракт до 30 декабря 2025 года. В новом клубе Максим будет выступать под номером 32.

Напомним, Имереков – воспитанник Шахтера, за который и дебютировал на профессиональном уровне. В Украине также выступал за запорожский Металлург, Александрию, Десну и Зарю. За рубежом играл за белорусские Белшину и Торпедо-БелАЗ, кипрский Эрмис.

Последним его клубом был греческий Атромитос, за который он играл с августа 2023-го. 8 февраля клуб досрочно отпустил игрока в статусе свободного агента в связи с семейными обстоятельствами. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

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