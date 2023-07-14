Полузащитник бразильского Метрополитано Ари Моура будет выступать в составе Металлиста 1925, сообщает официальный сайт "желто-синих".

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26-летний бразилец перешел в украинский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год с правом выкупа. В новой команде Ари будет выступать под 7-м номером.

Напомним, Моура – воспитанник Метрополитано, однако почти всю карьеру провел в арендах. Успел поиграть за местные Конфьянсу, Бразил, Шапекоэнсе, Пайсанду и израильские Бней-Сахнин и Секция Нес-Циона. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

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