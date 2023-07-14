Півзахисник бразильського Метрополітано Арі Моура виступатиме у складі Металіста 1925, повідомляє офіційний сайт "жовто-синіх".

Металіст 1925 продовжив контракт з екс-захисником Шахтаря

26-річний бразилець перейшов в український клуб на правах оренди. Угода розрахована на один рік із правом викупу. У новій команді Арі виступатиме під 7-м номером.

Нагадаємо, Моура – вихованець Метрополітано, однак майже всю кар'єру провів в орендах. Встиг пограти за місцеві Конфьянсу, Бразіл, Шапекоенсе, Пайсанду та ізраїльські Бней-Сахнін і Секція Нес-Ціона. Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.

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