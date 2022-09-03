Металіст 1925 розпочав сезон з двох "сухих" матчів. Спочатку харків'яни зуміли стримати Шахтар, а потім розписали нічию з Чорноморцем. У Ворскли ситуація була ще гіршою. Підопічні Віктора Скрипника поступилися Вересу та Зорі. Словом, мотивації в обох колективів не бракувало.

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Полтавці розпочали гру набагато активніше. Навіть домінували. Металісту 1925 доводилося виключно відбиватися. Виходило успішно, але вирішив втрутитися Ярослав Козик. Арбітр матчу на рівному місці придумав пенальті. Гравця харків'ян звинуватили у грі рукою, якої навіть близько не було – м'яч влучив у голову. VAR не було, тому справедливість довелося встановити голкіперу. Олег Мозіль не дозволив відзначитися Денису Олійнику, здійснивши ефектний сейв.

Ворскла продовжила насідати і наприкінці першого тайму заробила ще один пенальті. Цього разу жодних питань до арбітра. Захисник не встиг до м'яча і дав Марлісону по нозі. Бразилець сам взявся виконувати покарання і зумів переграти голкіпера своєї колишньої команди.

Другу половину матчу Металіст 1925 розпочав куди сміливіше. Як наслідок, вже на 54-й хвилині рахунок став рівним. Жичиков з правого флангу подав на лінію воротарського, а там Борячук головою переправив м'яч у сітку. Ворскла вже не змогла нав'язувати супернику свою гру. Можемо говорити про рівновагу. Моментів вистачало біля обох воріт.

Зрештою, на 80-й хвилині харків'яни провели класну атаку. Ременюк віддав під удар Дмитренку, який вивів свою команду вперед. Вочевидь, Ворскла не мала наміру програвати третій матч поспіль. Відразу активізувалася у дуже швидко відігралася. Олійник подав на Степанюка. Завадити Руслану не змогли навіть два захисники.

Шанси вирвати перемогу були і в харків'ян, і в полтавців. Картати себе мають за що Борячук та Олійник. Щоправда, Андрій таки зумів реабілітуватися за втрачений момент. Вже у компенсований час екс-форвард Шахтаря наважився на удар метрів з 25-ти і забив. Розкішний гол, який приніс Металісту 1925 дебютну перемогу в нинішньому сезоні. Ворскла програла третій матч поспіль.

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