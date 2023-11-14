Полузащитник Бека Вачиберадзе травмировался в матче 14-го тура УПЛ против Полесья.

Полузащитник Металлиста 1925 Бека Вачиберадзе получил травму в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги против Полесья (1:2).

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Как сообщает пресс-служба харьковского клуба, у футболиста диагностировали повреждение хряща соединения ребер с грудной клеткой. Восстановление игрока займет ориентировочно три недели.

Вачиберадзе рискует не сыграть в заключительных матчах 2023 года. Металлисту 1925 в первом круге осталось сыграть три матча. Подопечные Олега Голодюка будут противостоять Вересу (25 ноября), Шахтеру (2 декабря) и Александрии (9 декабря).

Напомним, после 14 сыгранных матчей Металлист 1925 занимает 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 15 турнирных баллов.

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