Капитан Александрии Владислав Бабогло в ближайшее время может присоединиться к Карпатам.

Александрия останется без капитана – Владислав Бабогло завершает переход в Карпаты, сообщает Сергей Лукьяненко в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что трансфер уже согласован, а Александрия солидно заработает, правда, сумма пока не разглашается.

К слову, Бабогло сыграл в этом сезоне 5 матчей, не отметившись результативными действиями. Капитан Александрии не так давно огорчил Левандовски и Ко, забив победный гол в матче квалификации к Евро-2024 против Польши (3:2).

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