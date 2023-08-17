В четверг, 17 августа, состоялась жеребьевка 4-го предварительного раунда Кубка Украины 2023/24. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".

На этой стадии соревнований сыграют 16 команд. Это 8 представителей УПЛ (9-16 места по рейтингу) и 8 победителей 3-го предварительного раунда. Перед жеребьевкой, которая стартовала 17 августа в 13:00, все команды были поделены на две корзины и три группы по географическому принципу.

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Победители предварительного раунда: Эпицентр, Агробизнес, Горняк-Спорт, Левый Берег, ФСК Мариуполь, Виктория, Звягель, Скала 1911.

Клубы УПЛ: Колос, Черноморец, Металлист 1925, Верес, Полесье, ЛНЗ, Оболонь, Рух.

Результаты жеребьевки 4-го раунда Кубка Украины:

Скала 1911 – Рух

Агробизнес – Полесье

Эпицентр – Верес

ФСК Мариуполь – Колос

Звягель – Оболонь

Левый Берег – Черноморец

Горняк-Спорт – Металлист 1925

Виктория – ЛНЗ.

Матчи четвертого предварительного раунда Кубка Украины состоятся 23 августа (базовая дата). Победители выйдут в 1/8 финала, где к ним присоединятся 8 клубов УПЛ с лучшим рейтингом (в частности, Динамо и Шахтер). Финал Кубка Украины 2023/24 запланирован на 15 мая следующего года.