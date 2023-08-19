Перший момент команди створили на 11 хвилині: Вишневський пробив з-за меж штрафного, але Мозіль відбив. Атака на цьому не завершилась – Панасенко отримав м'яч на лінії карного та завдав ще одного удару, але Мозіль забрав м'яч до рук. Минай провів швидку заміну – Панасенко травмувався в одному з епізодів та не зміг продовжити гру, поступившись місцем на полі Одарюку.

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Металіст 1925 відповів класним ударом головою Євгена Ткачука після подачі з кутового, але Бандура намертво зловив м'яч. Перший тайм завершився без голів. На старті другого Металіст 1925 більше володів ініціативою, проте падіння Сидорова у штрафному не дотягнуло на пенальті, а з небезпеки можна пригадати удар Андрія Ткачука з-за меж карного.

Перша жовта була показана аж на 63 хвилині – Андрій Ткачук пішов у жорсткий підкат. Минай нарешті створив небезпеку біля воріт Металіста 1925, але удар Вишневського прийшовся прямо в ногу Мозіля. На 71 хвилині Металіст 1925 таки забив. Русин пробив здалеку, воротар відбив перед собою, а Дмитренко встигнув першим на добивання.

Команди стали грати більш грубо, частіше порушуючи правила. Минай притиснув суперників до їхніх воріт на останніх хвилинах, але зрівняти рахунок так і не вдалось.

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