Шахтер мог выходить вперед уже в начале матча, но Мудрик пробил мимо дальней штанги. Впоследствии с ударом Судакова не без проблем справился Мозиль, лишь со второго раза зафиксировав мяч.

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Трубин в ответ продемонстрировал свой класс после удара в упор головой от Русина. Мудрик снова имел шанс, но кипер харьковчан несколько неуверенно, но спас ворота, в том числе и после добивания Петряка. В середине тайма Мозиль не разрешил отличиться и Сикану. Мудрик был самым активным игроком хозяев в атаке, пробивая при любой возможности. Перед свистком на перерыв после его передачи едва не забил Кривцов.

После отдыха Шахтер продолжил нагнетать, а соперник огрызался. Бондаренко дважды пробивал с выгодных позиций, но каждый раз попадал в соперника. Вездесущий Мудрик мог оформить шедевр, но попал в перекладину. "Горняки" были ближе к победе, особенно после убийственного момента Очеретько, но фортуна решила, что харьковчане заслужили ничью.

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