"По-перше, хочу сказати слова подяки Збройним Силам України, які оберігають та захищають нас. По-друге, хочу привітати вболівальників з тим, що розпочався чемпіонат і тепер є можливість у кожної людини вболівати за свою улюблену команду.

Феноменальне марнотратство Мудрика у відеоогляді історичного матчу Шахтар – Металіст 1925

Що стосується гри, в такий час розпочати чемпіонат – це велика сміливість. Вважаю, що матч-відкриття вдався. Гра була цікава. Шахтар більше володів територіальною перевагою, але якщо подивитися на гольові моменти, то, думаю, що в нас їх було більше. Тому нічия – це закономірний результат.

День прапора, а особливо День Харкова стали додатковою мотивацією для хлопців. Ми їх привітали та попросили зіграти цю гру душею та серцем саме для своїх вболівальників, для мешканців нашого міста.

Яке завдання стоїть перед командою на цей сезон? Виступити не гірше, ніж у минулому сезоні", – цитує Кривенцова офіційний сайт Металіста 1925.

Нагадаємо, дебютна гра сезону завершилась безгольовою нічиєю 0:0.

Шахтар втратив очки вже на старті сезону, не зумівши обіграти Металіст 1925